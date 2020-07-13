Посеред ночі у центрі Олександрії влаштували гонки

Минулими вихідними у ніч з п’ятниці на суботу на площі Соборній в Олександрії один з водіїв влаштував «викрутаси» на легковому автомобілі, повідомляє «Голос Громади».

Громадянина 1984 року народження було затримано та складено протокол за декількома пунктами.