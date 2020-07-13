Посеред ночі у центрі Олександрії влаштували гонки

Минулими вихідними у ніч з п’ятниці на суботу на площі Соборній в Олександрії один з водіїв влаштував «викрутаси» на легковому автомобілі, повідомляє «Голос Громади».
Громадянина 1984 року народження було затримано та складено протокол за декількома пунктами.
Сьогодні після першої години ночі автомобіліст 1984 року народження вирішив влаштувати на площі Соборній таке собі рандеву. Муніципальна поліція викликала нацполіцію, порушника спільними зусиллями було затримано та складено протокол за декількома пунктами.
Опубліковано Сучасна Олександрія Субота, 11 липня 2020 р.