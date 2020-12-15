Пошук роботи після перерви: в Олександрії громадяни з інвалідністю відпрацьовували план подальших дій

Під час тренінгу для громадян з інвалідністю, що відбувся у Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, учасники заходу визначали перешкоди, які заважають знайти роботу, та шукали шляхи їх подолання.

Шукачі роботи з інвалідністю мали можливість розкрити та усвідомити свої внутрішні особистісні ресурси, оволодіти прийомами пошуку роботи, сучасними технологіями ефективного спілкування, набути впевненості, навчитися правильно ставити цілі та визначати оптимальні шляхи їх досягнення.

Участь у заході також узяли начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Слободянюк і психолог районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Яніна Кобець.

П. Слободянюк надав присутнім інформацію щодо того, куди звертатися для отримання безоплатної вторинної правової допомоги та які правові послуги можна отримати в центрі правової допомоги.

У свою чергу Я. Кобець розповіла шукачам роботи, як впевнено пройти співбесіду у роботодавця, а також те, як проаналізувати свої сильні та слабкі сторони. «Згадайте та систематизуйте те, що ви знаєте, виділіть ті знання, над якими вам ще потрібно попрацювати. Можливо, ви вирішите, що вам варто удосконалити свої практичні знання за допомогою курсів. Замисліться, у якій сфері зайнятості Ви можете реалізувати себе!», – зауважила психологиня.

За словами учасників тренінгу, тема заходу є для них дуже актуальною, адже вони перебувають у стані пошуку роботи, а отримані під час заходу практичні поради та знання допоможуть їм у подальшому працевлаштуванні.