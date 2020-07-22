Послуга «Smartbox» з 2021 року перезавантажується: Укрпошта розробляє новий продукт

Укрпошта враховує запити клієнтів та вдосконалює послуги. Із 1 січня 2021 року перезавантажує «Укрпошта SmartВox», повідомляє “Голос Громади”.

Клієнтам буде запропонований новий продукт, який зараз розробляється в компанії на основі цієї послуги.

«Плануємо для клієнтів більш зручний формат послуги. Зокрема, із впровадженням ERP, надамо можливість оплати цієї послуги як відправником, так і отримувачем.

Щ

е зняти обмеження по сумі оціночної вартості, можливість кур’єрської доставки та надійніші коробки.

Після тестування послугу презентуємо клієнтам», – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

До 31 грудня поточного року послуга «Укрпошта SmartВox» працює за наявності коробок. У відділеннях, де вони відсутні, можна буде використати звичайне пакування Укрпошти та відправляти посилки за тарифом послуги «Укрпошта Експрес», що має оптимальне співвідношення ціни та якості й співвідносні терміни доставки.

«Укрпошта SmartBox» – це можливість оплатити, упакувати і оформити відправлення, не виходячи з дому чи офісу, та залишити без черги у поштовому відділенні оформлену коробку із вкладенням.

«Укрпошта Експрес» – швидка доставка до будь-якого населеного пункту України із зручною градацією посилок за вагою.

Нагадаємо, послугу «SmartBox» Укрпошта ввела у червні 2017 року.