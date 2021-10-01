Посвідчення водія. Що зміниться найближчим часом?

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Невдовзі набере чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007. Нею запроваджуються ряд нововведень у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

У посвідченнях водія буде зазначатися відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78» в графі 12 посвідчення. За наявності такої відмітки водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

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Термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС збільшили від 3 місяців до 2 років. Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Водіям більше не потрібно надавати документи, що підтверджують навички керування при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).

На посвідченні водія інформація щодо обмежень у керуванні транспортним засобом буде відображатися у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як раніше. Зокрема, відображатимуться у вигляді кодів:

  • медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);
  • пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);
  • керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів, в межах міста/регіону тощо.
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 Також оптимізовано процес прийняття іспитів:

  • у разі одночасного відкриття двох категорій іспити (іспит) складаються за вищою з них (крім категорій B1, B, BE). Зокрема, при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються лише за категорією С;
  • при поверненні посвідчення водія після позбавлення права керування, у разі наявності в ньому декількох відкритих категорій, теоретичний та практичний іспити також складаються за вищою категорією.
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Усі нововведення будуть запроваджені відразу після оприлюднення зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, крім нововведення, що стосується зазначення відмітки про автоматичну коробку передач у посвідченні водія, яке буде реалізовано впродовж трьох місяців.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці ГСЦ МВС.

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