Посвідчення водія за гроші – квиток на «той» світ!

Ось як можна однією фразою охарактеризувати продаж водійських посвідчень. Протягом усього періоду реформи сервісні центри МВС прагнуть надавати громадянам якісні, прозорі та доступні державні послуги.

Проте у системі є люди, які заради збагачення готові нехтувати цими принципами. Їх зовсім не турбує здоров’я та безпека наших дітей на дорогах.

Тому сервісні центри МВС запускають масштабну кампанію із виявлення перевертнів у системі.

«Шахраї, бійтеся! Тільки у цьому місяці ми отримали 18 повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Три з них направлено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, по одному відкриті дисциплінарні провадження стосовно ряду співробітників, одному працівнику правоохоронцями повідомлено про підозру за ст.362 та ст.366 Кримінального кодексу України, наразі на розгляді знаходяться ще три повідомлення», — розповів начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко.

Також очільник чітко окреслив, що ми починаємо масштабну кампанію із виявлення та протидії фактам корупції у стінах сервісних центрах МВС. Кожен наш працівник вже розуміє, що не залежно від посади, яку займає, буде відповідати за усі порушення, якщо він їх припустить. Адже боротьба з корупцією – це не боротьба з її наслідками, а перш за все це попередження і запобігання корупції. Саме це ми готові робити з нашою командою. Потрібно змістити акцент і мати політичну волю, щоб попереджати корупційні діяння та створити умови для того, щоб в корупцію не були залучені ні громадяни, ні працівники сервісних центрів МВС.

Ініційоване керівництвом ГСЦ МВС відкриття справи проти адміністратора сервісного центру МВС на Донеччині уже дало результат. Місцева прокуратура повідомила про підозру цій особі, він підробляв відомості про складання водійських іспитів. Унаслідок чого чотири громадяни безпідставно отримали посвідчення водія. І тепер ці люди виїхали на українські дороги й можуть створювати аварійні ситуації, або ще гірше смертельні ДТП.

Маємо приклади і відверто шахрайських дій. На Запоріжжі суб’єкти господарювання вводили в оману відвідувачів, запевняючи, що все «повирішують» за «додаткову» сплату. У результаті – шахраї затримані, кошти отримані злочинним шляхом у них вилучені, але це наносить сервісному центру МВС неабиякої репутаційної шкоди.

Таких перевертнів правоохоронні органи оперативно виявляють і припиняють їх злочинну діяльність.

Шкода, що часом громадяни свідомо або за незнанням потрапляють до рекламної пастки в Інтернеті. Окремі громадяни вирішують «зекономити» свій час та «купити» необхідний їм документ, заходячи на сайти, які візуально дуже схожі на офіційний ресурс сервісних центрів МВС. Такі сайти за гроші пропонують легке отримання послуги з отримання посвідчення водія без вкладання жодних зусиль та можливість швидкої доставки бажаного документу.

Звертаємо вашу увагу, що єдиний законний спосіб отримати чинне посвідчення водія вперше або замінити його – це самостійно пройти передбачену процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС або в Електронному кабінеті водія. Перевірка електронних ресурсів на легітимність проста – державні завжди мають єдиний домен “gov.ua”.

Детальну інформацію про послуги, пов’язані з посвідченням водія, можна знайти тут – https://hsc.gov.ua/prava/, а також проконсультуватися в контакт-центрі сервісних центрів МВС за телефоном (044) 290-19-88.

Не дозволяйте шахраям маніпулювати вами, збагачуватися за ваш рахунок і завдавати репутаційну шкоду державним структурам.