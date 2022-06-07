Потрібен е-лікарняний в паперовій формі? Простіше простого!

Уже понад рік українці у випадку непрацездатності отримують лікарняні в електронній формі. Але бувають випадки, коли роботодавець не має змоги оперативно отримати дані з Електронного реєстру листків непрацездатності (далі – Реєстр). Як у такому випадку працівнику швидко отримати виплати за лікарняним?

Вихід є!

По-перше, витяг з Реєстру можна завантажити у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги. Фонд соціального страхування профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

По-друге, якщо роботодавець не може подати заяву-розрахунок до Фонду соціального страхування для отримання працівником виплат за лікарняним, працівник може зробити це сам . Для цього він має звернутись до будь-якого зручного відділення Фонду соціального страхування з витягом з Реєстру.

Як отримати паперовий витяг з Реєстру?

З травня 2022 року отримати витяг з Реєстру можна як у паперовій, так і в електронній формі. Інформація в паперовій формі надається територіальними органами (сервісними центрами) Пенсійного фонду України як витяг з Реєстру за усним зверненням:

– застрахованій особі – особисто з пред’явленням документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;

– представнику застрахованої особи чи страхувальника – з пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження представника діяти від імені особи, яку він представляє.

Витяг в електронній формі

Надається через електронні кабінети застрахованої особи або страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua).