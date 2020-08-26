Потрібна допомога! Кожен день лікування мешканця Олександрії Ференця Володимира коштує понад 5 тисяч гривень

Родичі хворого олександрійця Ференця Володимира звертаються до небайдужих людей й просять допомогти зібрати кошти на лікування, повідомляє «Голос Громади».

30 липня йому була зроблена операція з видалення уламків зі стабілізацією з 5 транспедикулярами (вставлена титанова пластина). Зокрема, паралельно триває лікування легенів, що постраждали під час травмування. Затрати на лікування та післяопераційне відновлення становлять понад 5 тисяч гривень на добу.

«Вже сліз немає, сили покидають, але ми тримаємося, адже Володимир повинен жити, йому, як ніколи, потрібна допомога й підтримка близьких. Коштів бракує – це нічого не сказати. Нам їх просто немає де брати, всі заощадження вже витрачено, а це тільки початок сумної історії….» – коментують ситуацію родичі хворого.

Ференець Володимир знаходиться у важкому стані й перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Кіровоградської обласної лікарні. Давайте разом допоможемо врятувати молодого хлопця, чоловіка та батька!

Карта ПриватБанка 5168_7427_0752_5485 Ференець Марина Володимирівна (сестра).