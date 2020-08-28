Потрібні медичні сестри та кухарі: на Кіровоградщині оприлюднили барометр професій

Відділ організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості пропонує ознайомитися з «Барометром професій», який допоможе визначити професії, актуальні на ринку праці.

Професії, які відсутні на ринку праці регіону: паркетник, кінорежисер, пічник, комівояжер, картограф, архітектор, бортпровідник, агент страховий, мікробіолог, консьєрж, селекціонер, оглядач гідротехнічних споруд, перевірник судовий, сиророб, виноградар, жокей, цукерник, хед-хантер, метрдотель, адвокат, машиніст автокрана.

Професії, які присутні на підприємствах регіону, але в незначних кількостях: фармацевт, водій тролейбуса, шліфувальник, масажист, кондитер, бляхар, квіткар, матрос-рятувальник, мельник, бетоняр, лаборант (мед.), секретар, оператор заправних станцій, кравець, касир у банку, слюсар-інструментальник, взуттьовик, адміністратор, штукатур, механізатор, покрівельник.

Професії, за якими є можливість працевлаштуватись у регіоні: лицювальник-плиточник, муляр, економіст, вчитель, оператор комп’ютерного набору, агроном, економіст, водій тролейбуса, перукар, механік, пекар, фрезерувальник, слюсар з ремонту автомобілів, столяр, юрист, лікар, інженер, комірник, слюсар з механоскладальних робіт, дизайнер.

Актуальні професії на ринку праці регіону: водій автомобіля, електрогазозварник, офіціант, продавець, токар, сестра медична, бухгалтер, менеджер, фрезерувальник, маляр, швачка, тракторист, бармен, вантажник, охоронник, виконавець робіт (будів.), електромонтер, двірник, електрик, кухар, машиніст бульдозера.