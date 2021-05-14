Перед початком чергової VIII сесії міської ради, яка відбулася 14 травня, олександрійський голова Сергій Кузьменко зробив кілька інформаційних повідомлень присутнім у сесійній залі, повідомляє «Голос Громади».

Спершу Сергій Кузьменко нагадав присутнім недавню новину, що Кіровоградщина перейшла з «помаранчевої» до «жовтої» зони. Лікарі тим часом продовжують боротьбу з коронавірусом.

«Але на жаль, в медицині бувають не лише перемоги, а й поразки, тому нам ще зарано говорити, що пандемія – вже питання вчорашнього дня: позитивна динаміка лише дає можливість наперед спланувати життя міста. Якщо продовжити говорити про олександрійську медицину,сьогодні вона отримала ще 52 концентратори. Плануємо за тиждень розпочати ремонт інфекційного відділення, вже підписали договір з генпідрядником, маємо відповідне фінансування. У зв`язку з ремонтом нові інфекційні пацієнти будуть тоді розміщені і лікуватимуться в інших відділеннях. В центральній лікарні наразі фактично завершений ремонт приймального відділення, закуплене і вже встановлене додаткове медичне обладнання.

Декілька днів тому будівельники розпочали завершальний етап реставрації театру та парку біля нього, підключення до комунікацій, облаштування інших технічних моментів, тому ця робота – «на марші» і вона повинна закінчитися у цьому році.

Маємо фінансування на будівництво доріг. Відбулись тендери, наступного тижня підпишемо договори, за тиджень-два розпочнемо капітальний ремонт Кіровоградського шосе. Є порозуміння з Кіровоградською обласною держадміністрацією і ми сподіваємося отримати ще додаткові кошти на ремонти наших комунальних доріг міста. Зараз швидкими темпами працюємо над проєктно-кошторисною документацією, на розробку якої виділила кошти минула сесія. Зараз вже є документація на ремонт доріг однієї з віддалених вулиць міста і таким чином, з настанням літньої пори розпочнуться дорожні роботи в периферійних мікрорайонах.

І наостанок: всі ми знаємо, що за два тижні Олександрія відзначатиме свій ювілейний, 275-й «день народження», тому адміністрація міста активно працює над тим, аби створити в місті святковий настрій (зрозуміло, в межах тих можливостей, які лікарі нам дозволятимуть), щоб кожен олександрієць його відчув у різних локаціях і за власними інтересами, також сподіваюся, що знайдуться і спільні моменти, які об`єднають всіх. Наперед не буду про них говорити, оскільки ще треба дещо узгоджувати. Тому, шановні колеги, давайте спільно попрацюємо у цьому напрямку, у нас ще є трохи часу до Дня міста», – сказав міський голова, звертаючись до депутатів.