Повідомляємо COVID-статистику в Олександрії після вихідних

Вихідними було зроблено 149 ПЛР-тестів, виявлено 44 хворих на COVID-19.

Станом на 6 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 308 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 14 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 53 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, Онуфріївської – 7, Світловодської – 8, Петрівської – 2, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 1, Приютівської – 1, на апаратах ШВЛ – 4;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 255 хворих, в тому числі 14 дітей.

Усього станом на 6 грудня хворих на пневмонію – 433 осіб, в тому числі 28 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 73 дітей, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 59 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 38 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 311 хворих, в тому числі 3 дітей.