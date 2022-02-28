«Повітряний кошмар» для загарбників нарощує свій рахунок з ними

Нова війна породжує нових героїв. Ще кілька днів тому український пілот винищувача МІГ-29 був… звичайним пілотом винищувача МІГ-29. А всього лише за добу після варварського вторгнення армії РФ в Україну про нього вже знав і з захопленням говорив увесь світ.

Привід для цього – більш ніж вагомий: пілот, проявляючи чудеса майстерності, вже за перші 30 годин війни встиг у повітряних боях за оборону Києва «покласти» на землю шість «нє імєющіх в мірє аналогов» бойових російських літаків. І завдяки цьому став справжньою легендою: народ шанобливо прозвав його між собою «Привидом Києва», «Тінню Києва». Хоча як на нашу думку, йому більше б підійшло ім`я «Янгола-охоронця» – і не лише Києва. З`являючись раптово, він так само несподівано наносив удари і вже в першу добу війни збив 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і МіГ-29 російських повітряних сил.

А станом на вчора пресслужба Служби безпеки України на своєму інформресурсі повідомила, що «Привид Києва» вже довів свій рахунок збитих ворожих літаків до 10-ти. І продовжує нести службу.

Звісно ж, для широкого загалу цей пілот-ас поки що повинен залишатися безіменним із цілком зрозумілих міркувань. 25 лютого Міністерство оборони України на своїй сторінках у соцмережах тільки припустило, що «Привидом Києва» може бути один із досвідчених військових льотчиків запасу, які оперативно повернулися до лав ЗСУ після ворожого вторгнення у нашу державу. Честь і хвала!

(Примітка: фото – з веб-ресурсу СБУ та інших доступних офіційних джерел і не є забороненим для публікації. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.).