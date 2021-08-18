Повний план заходів у святкові дні 23-24 серпня в Олександрії

До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України в Олександрії заплановано проведення низки святкових заходів для олександрійців рідного віку, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

Спортивні заходи

21.08.2021, 09:00-13:00. Футбольний фрістайл. Спортивний майданчик навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа».

21.08.2021, 07:00. 14-й традиційний легкоатлетичний забіг на довгі дистанції «Олександрійські топольки». Зона відпочинку «Топольки» в Південно-Західному мікрорайоні міста.

24.08.2021, 15:00. Участь молодіжної команди в національній арт-події МОЛОДЬ.UA. Майданчик біля Палацу культури «Світлопільський».

Урочисті заходи, концерти тощо

23.08.2021, 09:30. Хода Вишиванок «Розквітай же, Україно, рідна земле, матінко моя!» Від площі Соборної до меморіалу Т. Г. Шевченка.

23.08.2021, 10:00. Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України та покладання квітів до меморіалу Т. Г. Шевченка. Сквер перед НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв».

23.08.2021, 10:30. Автопробіг до Дня Державного Прапора України. Площа Покровська, проспект Соборний, площа Соборна, проспект Соборний до перехрестя з вулицею Героїв Сталінграда, вулиця Героїв Сталінграда до вулиці Франка, парк імені Т. Г. Шевченка.

23.08.2021, 11:00. Урочистий концерт до Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України. Палац культури «Олександрійський театр».

24.08.2021, 10:00. Святкова хода на підтримку всеукраїнської акції «Марш Захисників України». Площа Покровська, проспект Соборний – площа Соборна.

24.08.2021, 11:00. Встановлення національного досягнення «Наймасовіше онлайн-виконання державного гімну України представниками Олександрійської територіальної громади» із фіксацією в Національному Реєстрі Рекордів України. Площа біля Палацу культури «Світлопільський».

24.08.2021, 13:00-22:00. Фестиваль вуличної їжі. Проспект Соборний від кафе «У Яші» до площі Соборної.

24.08.2021, 13:00-20:00. Дитячі атракціони. Площа Соборна біля магазину «Ельдорадо».

24.08.2021, 16:00-21:00. День вуличної музики. Площа Соборна: зона біля фонтану; квадрат «Орнамент Вишиванка»; зона біля кінотеатру «Жовтень».

24.08.2021, 19:00. Встановлення командного рекорду України трьома дівчатами з перекидання покришки вагою 270 кг. Площа Соборна – квадрат «Орнамент Вишиванка».

24.08.2021, 21:00-22:00. Виступ гурту «Тартак». Площа Соборна біля кінотеатру «Жовтень».

24.08.2021, 22:00. Фаєр-шоу. Площа Соборна квадрат «Орнамент Вишиванка».