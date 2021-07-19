Поєднання минулого і майбутнього: наочний приклад – кардинальне відродження парку в Олександрії (ФОТО/ВІДЕО)

На офіційній сторінці міського голови Сергій Кузьменка у Фейсбук з`явилось гарне відео, в якому поєднуються минуле та майбутнє, вчорашнє та сьогодення, часи, які прожили наші батьки, батьки батьків, й теперішні часи, в яких живемо ми, молодь, народжуються наші діти та внуки… Дивлячись на відродження парку дійсно хочеться вірити, що Олександрія, подібно птаху Феніксу, зможе відродитись, вдихнути нове життя й матиме сенс свого існування в майбутньому. Творимо його разом!

“Перетворення в Олександрії, яке не можна пропустити. Реконструкція парку Шевченка здійснюється не за бюджетні кошти.

Крім нової частини і процесу будівництва, на відео поєднана і стара частина. Тож відвідайте парк, щоб встигнути залишити минуле століття на своїх фото” – йдеться у тексті повідомлення Сергія Анатолійовича.