Поїздки між регіонами здійснюватимуться за новими правилами: які документи потрібні

З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та червоному рівнях епіднебпезки. Про це повідомляє Кіровоградська ОДА, інформує “Голос Громади”.
Стосуватимуться вони регулярних та нерегулярних перевезень. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.
-негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.
Випуск COVID-сертифіката про одужання регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 677.
Підставою для отримання COVID-сертифіката стане одужання особи, якщо перед цим діагноз був підтверджений позитивним ПЛР-тестом. Документ може бути отриманий не раніше 14-го дня після встановлення діагнозу. Важливо, що і факт захворювання (позитивний ПЛР-тест), і факт одужання, мають бути підтверджені в електронній системі охорони здоров’я.
Отримання паперових довідок про факт перенесеної коронавірусної хвороби наразі не передбачено законодавством.