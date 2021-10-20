Поїздки між регіонами здійснюватимуться за новими правилами: які документи потрібні

Стосуватимуться вони регулярних та нерегулярних перевезень. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та червоному рівнях епіднебпезки. Про це повідомляє Кіровоградська ОДА, інформує “Голос Громади”.

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів:

-оформлений на порталі “Дія” або в однойменному додатку “жовтий” чи “зелений” міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації;

-іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

-документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

-Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров’я, або в сімейного лікаря;

-негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз. Читайте також: В Олександрійському ЦНАПі запрацювала унікальна технологія шерингу документів