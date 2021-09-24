Позачергова комісія ТЕБ НС ухвалила нові рішення про вакцинацію і карантин в Олександрії

В Олександрійській міськраді відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянули три питання, повідомляє «Голос Громади».

У черзі денного засідання ТЕБ НС, проведеного міським головою Сергієм Кузьменком за участі керівників та представників усіх відповідних служб та установ, розглянуто три питання: щодо продовження карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів; хід підготовки житлово-комунального господарства міста до осінньо-зимового періоду; підготовка закладів комунальних закладів медицини, освіти та культури до опалювального сезону.

Але спершу начальник управління охорони здоров’я Тамара Сакара проінформувала присутніх про стан захворюваності на COVID-19 та імунізації населення в Олександрії. Як було нею зазначено, наразі місті від коронавірусної інфекції проходять лікування 58 жителів громади, з них – двоє дітей. 12 таких пацієнтів лікуються у стаціонарі міської лікарні, одна людина в тяжкому стані перебуває під апаратом ШВЛ. (Варто зазначити: за інформацією доповідачки, всі ці хворі не були вакциновані). Тим часом 102 людини хворі на пневмонію, у тому числі – 4 дитини. 54 з цих хворих дорослих також підключені до штучної вентиляції легенів.

Що ж стосується вакцинації – за словами Т.Сакари, на даний час в місті однією або двома дозами щеплено майже 15,1 тис. жителів громади, що становить лише 18,4% від загальної кількості дорослих осіб, які підлягають імунізації (віком від 18 років). Але, як відомо, нещодавно введена чітка вимога уряду держави, що для нормальної роботи закладів соціальної сфери повинно бути не менше 80% вакцинованих її працівників. Тому з метою прискорення темпів щеплення Центр масової вакцинації населення, що працює на базі ПК «Світлопільський» з липня поточного року, відкритий щодня з 9.00, але вже не до 15.00, як було раніше, а до 19.00. У такому режимі він працюватиме до 3 жовтня включно. Після цього Центр повернеться до звичних годин роботи. Як і раніше, для щеплення в наявності – вакцини Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca, повідомила у своїй доповіді Тамара Сакара.

Після такої інформації комісія підійшла до першого і головного питання. Як вже повідомлялося різними мас-медіа, Кабінет Міністрів України нещодавно продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року з установленням з 23 вересня на території всієї держави «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Отож рішення міської комісії ТЕБ і НС для Олександрійської територіальної громади було адекватним загальнодержавному.

Отже, згідно з рішенням комісії, в Олександрії на час карантину продовжують діяти заходи «зеленої» зони, але при цьому запроваджуються зміни в обмежувальних заходах, характерні для «жовтої» зони, а саме забороняється: – проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі чи території або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі;

– приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, у тому числі для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;

– розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (особи віком до 18 років при цьому не враховуються);

– відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

– проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

– відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш як 80% працівників мають документ, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19;

– діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп.

Обмеження щодо роботи і проведення масових заходів, кінотеатрів, закладів громадського харчування та спортивних закладів не будуть застосовуватись за умови наявності у всіх відвідувачів, крім осіб, які не досягли 18 років, та не менш як у 80% організаторів заходу (співробітників закладу) документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19. Враховуючи результат оцінки епідемічних показників та темпів вакцинації працівників закладів освіти, обмеження щодо роботи закладів освіти відтерміновано до 4 жовтня 2021 року.

З питань підготовки міста і комунальних закладів до опалювального сезону доповідали головний інженер КП «Теплокомуненерго» Віталій Карпенко та начальник управління житлово-комунального господарства Михайло Сулятицький. Їхню інформацію, яка була взята комісією до відома, «Голос Громади» наведе у подальших повідомленнях.