Позачергова сесія міської ради вирішувала питання «Теплокомуненерго»

12 жовтня відбулася позачергова (ХІІІ) сесія Олександрійської міської ради, на розгляд якої було внесено два питання, повідомляє «Голос Громади».

Першим питанням порядку денного було надання дозволу олександрійському комунальному підприємству «Теплокомуненерго» на укладення так званих мирових угод з АТ «Нафтогаз України» стосовно боргових зобов`язань першого суб`єкта перед другим та як наслідок – розблокування банківських рахунків КП ТКЕ, арештованих ще півтора року тому судовим провадженням за борги. Про цю непросту економічно-фінансову ситуацію, в якій опинилося підприємство ТКЕ, неодноразово розповідав «Голос Громади». Так само розповідалося і про зовсім свіже рішення виконкому міськради, яке всього кілька днів тому вже надало дозвіл ТКЕ на укладення цієї ж мирової угоди.

Але як пояснив на сесії міський голова Сергій Кузьменко, «Нафтогазу» позитивного рішення виконкому виявилося замало: газовий монополіст України вважає можливим йти на мирову угоду лише за умови гарантії Олександрійської міської ради, а не її виконавчого органу. Власне, з цією метою і була терміново скликана нинішня позачергова сесія, зазначив С.Кузьменко.

А наступним (другим і останнім) питанням сесії було погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Теплокомуненерго» на 2021-2022 роки. Цей документ містить ряд цікавих технічних пропозицій стосовно подальшої роботи виробника централізованого тепла, які заслуговують на окреме висвітлення.

Депутати міськради проголосували за обидва проєкти рішень, внесені на сесію.