Позачергова сесія міськради розподілила державні кошти і узаконила «Віче»

20 грудня відбулася п`ятнадцята (позачергова) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

У пленарному засіданні взяли участь 33 депутати і міський голова, на розгляд внесено два питання порядку денного.

Першим з них було запропоновано депутатам внести зміни до Регламенту міської ради. Це організаційне питання пов`язане з недавнім придбанням міськрадою електронної системи голосування «Віче» (про що раніше повідомляв «Голос Громади»). Переоснащення технічною новацією потягло за собою необхідність внести зміни у деякі процедури: зокрема вони торкнулися статей Регламенту міськради про погоджувальну раду, лічильну комісію, правомочність пленарних засідань, про види та способи голосування. Цим же проєктом рішення передбачалось і прийняття «Положення про порядок застосування програмно-технічного комплексу електронної системи для голосування «Віче».

Наступне питання стосувалося поточних змін бюджету Олександрійської громади на 2021 рік. Депутати скоригували дохідну і видаткову частини кошторису за рахунок державних субвенцій і дотацій.

Так, 30,5 мільйона гривень отримає комунальне підприємство «Теплокомуненерго» на погашення заборгованості, яка виникла внаслідок різниці у тарифах на енергоносії. Кошти будуть використані на погашення частини боргу підприємства ТКЕ перед НАК «Нафотгаз». Крім того, поточний бюджет міста не був розрахований на трикратне підвищення вартості теплопостачання для бюджетної сфери, яке сталося анприкінці 2021 року і в зв`язку з цим міським бюджетом отримано 6,9 мільйона дотації на вирівнювання оплати за енергоносії в дитсадках, школах та інших соціальних закладах і установах.

Ще 765 тис. гривень державних надходжень спрямовано на облаштування кисневої станції та 2,5 млн грн – на придбання рентген-апарату для центральної міської лікарні.

421 тис. гривень субвенції виділено на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

485,8 тис. гривень держава спрямувала на програму середньої освіти «Нова українська школа», а чергова цільова дотація з місцевого бюджету у 45,8 тисяч гривень призначена для здійснення переданих видатків в освітній сфері за рахунок коштів освітньої субвенції.

Обидва питання порядку денного були проголосовані без заперечень.