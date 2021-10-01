Позачергове засідання міської комісії техногенно-екологічної безпеки

1 жовтня в Олександрійській міській раді відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє «Голос Громади».

Нараду, у якій взяли участь керівники структурних підрозділів виконавчих органів міськради, представники різних служб міста, вів міський голова Сергій Кузьменко.

В ході засідання комісія розглянула питання про внесення змін до обмежувальних протиепідемічних заходів, стан вакцинації населення та працівників освітньої сфери проти поширення COVID-19 на території Олександрійської громади.

Спершу начальник управління охорони здоров’я Тамара Сакара доповіла про загальний стан захворюваності на коронавірус та вакцинації населення. За її словами, кожного дня робиться близько 100 ПЛР-тестів та підтверджується від 6 до 26 випадків захворювання на коронавірус. З початку поточного року у медзакладах міста проліковано 2016 хворих, а також 16 осіб – з коронавірусом нового штаму Дельта. Зазначалося, що ці хворі на COVID-19 не були вакциновані. Також спостерігається збільшення випадків захворювань на пневмонію і крім того, є хворі на коронавірус серед дітей.

На данй час проти коронавірусної інфекції щеплено майже 14 тисяч населення міста Олександрії. Для вакцинації доступні препарати CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, які можна отримати у медзакладах і центрі вакцинації безкоштовно, наголосила Тамара Сакара.

Окремо доповів про стан вакцинації у навчальних закладах начальник управління освіти міськради Олександр Авраменко. Показники такі: кількість вакцинованих працівників у школах міста сягнула 85%. У закладах позашкільної освіти рівень вакцинації становить 83%, що відповідно до законодавчих протиепідемічних вимог дозволяє працювати у звичайному режимі. У дитсадках відсоток щепленого персоналу поки що менший, але він перевищує 70%, тому згідно з Постановою Кабміну дошкільні заклади також мають право працювати.

Виходячи з цього, комісія прийняла рішення внести зміни до обмежувальних протиепідемічних заходів, введених на минулому засіданні ТЕБ НС (про роботу закладів загальної середньої освіти, де не менш ніж 80% працівників мають підтвердження проходження курсу вакцинації).

Рішення комісії: усі школи, позашкільні заклади і дитячі садочки Олександрійської громади наразі продовжують працювати у звичайному режимі.