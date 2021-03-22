Пожежа з постраждалими: в Олександрії на території гаражного кооперативу горів автомобіль

Минулої доби в Олександрії загасили 2 займання різного характеру, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників області.

Так, 21 березня по вул. Героїв Сталінграда у гаражному кооперативі сталася пожежа. По приїзду рятувальників з`ясувалося, що горить 24 м2 домашніх речей, автомобіль ВАЗ 2106 та спільні стіни двох сусідніх гаражів на території гаражного кооперативу. Під час пожежі травмувався 18-річний син власника гаража, який отримав опіки рук та обличчя, однак від госпіталізації відмовився. Пожежу ліквідували.

Ще одна пожежа сталася на відкритій території по вул. Шевченка, де боролися із загорянням сміття на 10 м2.

Причини пожеж встановлюють фахівці.