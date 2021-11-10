Працевлаштування безробітних і створення нових робочих місць – питання для обговорення

Про механізми стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць ішлося під час інформаційного заходу, який було організовано фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для роботодавців, які мають намір створювати нові робочі місця.

Відкриваючи захід, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Наталія Фоміна зазначила, що одним із важливих аспектів сьогодення є забезпечення ефективної зайнятості населення району, у т.ч. на новостворені робочі місця.

Повідомила, що чинним законодавством про зайнятість населення впроваджено низку положень для роботодавців, що стимулюють їх до створення нових робочих місць. Зокрема, передбачено виплату роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу, яка зареєстрована в службі зайнятості, на новостворені робочі місця.

Також зазначалося, що важливим інструментом є стимулювання суб’єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки. Так, суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних не менше ніж на два роки, протягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі єдиного внеску. Учасникам семінару надана інформація про безробітних квотної категорії. Зокрема, мова йшла про те, що роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості на умовах строкового трудового договору, отримує компенсацію витрат на оплату праці.

Крім того, Н. Фоміна поінформувала про результати спільної діяльності служби зайнятості та роботодавців. Зазначила, що у минулому та поточному році роботодавці району створили близько 125 нових робочих місць та отримали компенсацію. Загалом у тісній співпраці з роботодавцями району лише цьогоріч вдалося працевлаштувати понад 1900 мешканців міста та району, тимчасовою зайнятістю охоплено 379 осіб.

«Разом з тим, важливо знати, що використання праці найманих працівників та виплата їм заробітної плати мають бути легальними, і необхідно вживати ефективні заходи щодо детінізації трудових відносин», – наголосила фахівчиня.

Семінар пройшов у формі діалогу, охочі висловили своє бачення щодо ситуації у напрямку створення нових робочих місць, дехто поділився планами на майбутнє.