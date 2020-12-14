Працівники Держмитслужби виявили порушень митних правил на 2,4 млрд грн

За січень-листопад 2020 року виявлено понад 13 тис. порушень митних правил на суму 2,4 млрд грн (вартісний показник майже на 15 % більше, ніж за аналогічний період минулого року).

Безпосередньо митницями розглянуто 3,6 тис. справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму 147,9 млн. гривень.

На розгляд до суду передано 10 тис. справ про порушення митних правил на суму майже 2,2 млрд грн. Кількість переданих справ порівняно з аналогічним періодом 2019 року збільшилась на 44,6%.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 929 млн грн і цей показник на 31% більше за аналогічний показник 2019 року.

Найрезонанснішими випадками виявлення порушень митних правил і контрабанди в 2020 році стали:

– спроба ввезення 112 кг кокаїну в порту “Південний”, вартість наркотику на чорному ринку складає майже 500 млн грн (вересень 2020 р., Одеська митниця);

– спроба ввезення в Одеському порту 16 тонн цигарок на 20 млн грн (листопад 2020р., Одеська митниця);

– спроба ввезення на пункті пропуску “Ужгород” мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв на загальну суму понад 93 млн грн (червень 2020р., Закарпатська митниця).