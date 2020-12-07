Працює «гаряча лінія» рибоохоронного патруля у Кіровоградській області

Для оперативного реагування на випадки порушення Правил любительського та спортивного рибальства працює “гаряча лінія”, повідомляє “Голос Громади”.

Мобільний телефон «гарячої лінії» 067-479-58-21 знаходиться у Державних інспекторів Кіровоградського рибоохоронного патруля працює. Не всі водні об’єкти мають покриття мережею мобільних операторів, та трапляються випадки коли мобільний телефон знаходиться «Поза зоною досяжності». На номері телефону «гарячої лінії» налаштовано автовідповідач, який спрацьовує у разі відсутності покриття.

При виявленні порушень громадяни, які телефонують на «гарячу лінію», повинні залишати повідомлення на автовідповідач. Як тільки черговий інспектор буде в зоні стійкого зв’язку, Вам обов’язково перетелефонують.

Також повідомляємо, що в режимі «гарячої лінії» з 8.00 до 17.00 працює стаціонарний телефон Управління Держагентства за номером (0522) 32-08-51.