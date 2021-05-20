Працюючі пенсіонери Кіровоградщини у червні отримають доплату в результаті щорічного перерахунку

Перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться щороку з 01 квітня. Підставою для його проведення є дані про доходи тих пенсіонерів, які працюють, за останні 24 місяці, повідомляє “Голос Громади”.

Але оскільки у податковому законодавстві з 01 січня 2021 року змінено терміни подання звітності, що містить дану інформацію (відтепер не щомісяця, а щокварталу), Пенсійний фонд станом на 01 квітня не мав у наявності даних про доходи фізичних осіб за січень-лютий. Відповідно проведення автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам у 2021 році було відтерміновано до часу, поки надійде відповідна звітність.

На сьогодні дані про страховий стаж за січень-лютий 2021 року вже надійшли зі звітністю за І квартал та відобразились в системі персоніфікованого обліку у травні цього року.

Тому найближчим часом Пенсійним фондом буде проведено автоматизований перерахунок пенсій 23 тисячам працюючим пенсіонерам з 01 квітня 2021 року. Після проведеного перерахунку доплату за квітень-травень пенсіонери отримають у червні поточного року.