Правоохоронці Кіровоградщини працюють у посиленому режимі: до поліції за добу надійшло понад 760 повідомлень громадян

Правоохоронці продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану. Серед основних завдань – вжиття додаткових заходів щодо забезпечення правопорядку, протидії правопорушенням, надання необхідної допомоги всім, хто цього потребує.
Оператори служби «102» цілодобово приймають звернення від жителів області та спрямовують їх для оперативного опрацювання поліцейським і представникам інших служб та відомств.
Упродовж 7 липня загалом забезпечено реагування на 763 повідомлення, що надійшли від громадян.
Також нагадуємо, про можливість звернутися до поліції за резервним номером колл-центру: (096) 8610134, або надати інформацію у групу «Безпечне місто» – https://t.me/+WFDNMUScH-N3C2iL.
Правоохоронці закликають дотримуватися заходів безпеки, зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.
Шановні громадяни, у разі сигналу тривоги – негайно прямуйте до укриття чи захисної споруди.