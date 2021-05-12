Відбудеться «гаряча» телефонна лінія з представником департаменту соцзахисту населення Кіровоградської області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

У четвер, 13 травня, начальниця відділу соціальної допомоги, грошових виплат та компенсації департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА Олена Михальченко відповідатиме на телефонні звернення жителів регіону з питань змін у наданні населенню житлових субсидій.

«Гаряча» лінія з посадовицею працюватиме з 10:00 до 12:00.

Номер телефону «гарячої» лінії – 0 800 500 238 (вхідні дзвінки безкоштовні).