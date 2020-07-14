Представники Приютівської ОТГ долучились до онлайн-фестивалю «Культурна громада»

Сьогодні, 14 липня, у рамках проекту «Платформа культурних змін у Помічнянській ОТГ» проходить онлайн-фестиваль «Культурна громада», повідомляє «Голос Громади».

Під час онлайн-фестивалю відбулись тематичні віртуальні зустрічі з експертами культурних перетворень у громаді, митцями, агентами культурних змін тощо.

Зокрема, до обговорень долучились представники Приютівської ОТГ, які відповідали на поставлені питання, давали поради на власному прикладі успішного розвитку громади, розповідали про побудову прямого взаємозв’язку між мешканцями громади та її розвитком.

Учасники відео-конференції зазначили, що наразі Приютівська об’єднана територіальна громада є взірцем та прикладом для новостворених громад й громад які планують створюватись у майбутньому.