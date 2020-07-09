Представники Приютівської ОТГ вдруге протестують під Верховною Радою проти нового перспективного плану (ВІДЕО)

Сьогодні, 09 липня, представники Приютівської ОТГ зібрались вдруге під стінами Верховної Ради України повідомляє «Голос Громади».

Мешканці Приютівської громади вимагають зберегти ОТГ, яка пройшла демократичний шлях добровільного об’єднання, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Нагадаємо, 29 травня, жителі Ізмайлівського та Головківського старостинських округів зібрались в столиці аби висловили свій протест проти рішення від’єднати відповідні території від Приютівської ОТГ на користь майбутньої Олександрійської міської ОТГ, яка свого часу відмовилася від приєднання сіл з Олександрійського району до Олександрії.

Довідка: 13 травня розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено перспективний план формування територій громад Кіровоградської області в новій редакції, за яким змінено формат вже створеної, діючої з високим рівнем спроможності Приютівської селищної об’єднаної територіальної громади, шляхом виключення з її складу Головківської та Ізмайлівської сільських рад (на теперішній час Головківський та Ізмайлівський старостинські округи Приютівської селищної ради) та включенням їх до Олександрійської міської об’єднаної територіальної громади.

Відео зі сторінки “Головківка окриляє”.