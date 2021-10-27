Прем’єр-міністр Д. Шмигаль був у Кропивницькому і заспокоював щодо тарифів і боргів

26 жовтня прем`єр-міністр України Денис Шмигаль з робочим візитом відвідав м. Кропивницький, повідомляє Голос Громади» за інформацією ряду центральних ЗМІ.

Як повідомляє зокрема «Укрінформ» та «UA суспільне», у Кропивницькому серед іншого Д. Шмигаль ознайомився з роботою ТЕЦ КП «Теплоенергетик». Він нагадав, що у вересні цього року уряд, НАК «Нафтогаз» та міські голови уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. Відповідно до цих домовленостей, місцева влада не підвищуватиме тарифи для населення, а підприємства мають забезпечити безперебійне постачання теплоенергії та гарячої води в нинішній опалювальний сезон.

Для погашення боргів перед Нафтогаз теплопостачальникам виділять гроші з бюджету, пообіцяв Шмигаль. А населення зможе погашати борг за тепло і гарячу воду протягом 3 -5 років, що передбачено меморандумом, підписаним у вересні з місцевою владою Окрім незмінності тарифів, у меморандумі зафіксована домовленість про безперебійне постачання газу. У межах фінансової підтримки з боку держави передбачається субвенція громадам.

Так, громади отримають додатково 4% надходжень від податку на доходи фізичних осіб та залишать у місцевих бюджетах у 2022 році 13,44% надходжень акцизного податку на пальне.

Прем`єр сподівається, що чиновники активізують роботу з людьми для уникнення нових боргів: «Це дозволить очистити підприємства від заборгованостей і це не буде створювати нових боргів, оскільки ми вже зайшли в ринок».

Та от тільки ціни цього так званого ринку на енергоносії в Європі не втішають: вони продовжують зростати. За інформацією агенства «Блумберг» найвища ціна газу в жовтні – 2 тисячі доларів за 1 тис.кубів. На думку агенції, так Росія погрожує Європі, що не збільшуватиме обсягів постачання газу, якщо не буде схвалений запуск газопроводу «Північний потік-2». Але після того, як Російська федерація повідомила, що готова цього року транспортувати рекордні обсяги газу, ціни знизилися на 700 доларів.