Президент України оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Про це він повідомив у відеозверненні 16 березня.

«Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя, всіх, хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну”, – зазначив Володимир Зеленський.