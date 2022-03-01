Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України дванадцятьом військовослужбовцям, які проявили сміливість під час російської агресії. Половина з них отримали звання посмертно.

Про це під час звернення 28 лютого заявив президент Володимир Зеленський, повідомляють офіційні інформаційні джерела України.

“Перед тим як звернутись до вас, я підписав указ про присвоєння звання Героя України дванадцяти нашим захисникам”, — сказав він.

Президент надав звання Героя наступним захисникам України:

• Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися в повітря.

• Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (посмертно). Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації та був збитий літаком ворога.

• Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу (посмертно). Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.

• Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.

• Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

• Старшому лейтенанту Радіонову Вʼячеславу Денисовичу (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

• Старшому лейтенанту Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.

• Бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу, командиру оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. І не пустив ворога на Харків з Луганської області.

• Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу. Вивів підрозділ ЗРК “Бук” з-під ударів ворога й особисто знищив два російські гелікоптери та один