Пріоритети населення: на що українці найбільше витрачають грошей

Державна служба статистики України підрахувала куди найбільше витрачають гроші українці і які витрати населення за другий квартал 2021 року.

За даними Держстату, загалом громадяни України набрали витрат за зазначений проміжок часу – 873,5 млрд грн. Це на 17,4% більше торішніх цифр.

Майже половина всіх грошових витрат були з розділу «Продукти харчування та безалкогольні напої» – 41,4%, «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» – 13,7%, а також «Транспорт» – 9,3%.

Середні показники вийшли у витратах на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики, охорону здоров’я, одяг і взуття, побутову техніку та культурний відпочинок. Найменше українці витрачають на зв’язок, ресторани, готелі та освіту.