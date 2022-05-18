Про чергову сесію Олександрійської міськради та політичну ситуацію в ній

37 питань порядку денного розглянула чергова (ХХІ) сесія Олександрійської міської ради, яка відбулась 17 травня.

Серед розглянутих поточних проєктів та ухвалених по них рішень: звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за 2021 рік; затверджено «Положення про службу у справах дітей Олександрійської міської ради» в новій редакції, «Типові правила з благоустрою на території Ізмайлівського й Головківського старостинських округів». Цими правилами надано право комунальному підприємству «Муніципальна безпека» здійснювати на цих територіях контроль щодо дотримання правил з благоустрою з правом складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Також сесія вирішила припинити діяльність комунального підприємства «Зеленгосп» шляхом його ліквідації і переведення його працівників та передачу основних засобів до комунального підприємства «Чисте місто». Фактичне об’єднання двох КП виконане з метою оптимізації економічної діяльності підприємства з благоустрою та озеленення міста.

Черговий топонім в Олександрії зазнав перейменування: Дніпропетровське шосе тепер називатиметься «Дніпровське шосе» (що бачиться цілком логічним). Також депутати проголосували за проєкт рішення стосовно утворення (і відповідно – присвоєння назви) скверу Тараса Шевченка. Також в порядку денному було затверджено звіти старост старостинських округів та ухвалено 17 рішень з питань приватизації, оренди майна та землі міської ради.

І трохи про політику в депутатському корпусі. Як вже повідомлялося раніше, на позачерговій сесії Олександрійської міськради, яка відбулася 10 травня цього року, більшість депутатів проголосували за визнання політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» колаборантом російської агресії проти України. Аналогічне визначення колаборанта отримала тоді і фракція ОПЗЖ в Олександрійській міській раді. Депутатам фракції було рекомендовано скласти свої повноваження. Натомість голова фракції Геннадій Лоцман офіційно заявив лише про засудження депутатами ОПЗЖ агресії росії та про призупинення діяльності фракції. Депутатські мандати ніхто з них не склав.

Отож на черговій сесії майже всі депутати – колишні фракційні ОПЗЖисти – були присутні в залі. На їхніх робочих місцях лише зникли біло-голубі таблички «ОПЗЖ». І тепер «солдати без знамена» сиділи на сесії тихо, як миші за віником: жодних заяв, критичних зауважень, навіть ні одного депутатського звернення – чого раніше ніколи не спостерігалося з їхнього боку на пленарних засіданнях. Визнані «колаборантами», ці шестеро присутніх депутатів тепер справно голосували за всі без винятку проєкти рішень чергової сесії…

Так що політичну ситуацію в Олександрійській міській раді можна вважати врівноважено-стабільною.