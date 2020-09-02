Про деякі кримінальні події в Олександрії: крадіжки в магазинах

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 350 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 35 заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, наданою речником міськвідділу Віталієм Старчиком.

Окремо він розповів, що 22 серпня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від управляючої одного з торгівельних закладів міста про те, як в ході поведеної там інвентаризації було виявлено крадіжку товарів промислової групи на загальну суму 1500 гривень.

В ході проведених слідчо-розшукових заходів у скоєнні даного кримінального правопорушення було викрито раніше судимого, 38-річного мешканця міста. За фактом порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

А 28 серпня до міськвідділу поліції звернулася 59-річна жителька міста і повідомила, що напередодні, близько 19-ї години невстановлена особа перебувала в одному з магазинів міста і шляхом вільного доступу викрала товар на загальну суму 5 тисяч гривень. Поліція викрила злочинця: ним виявився 38-річний, раніше судимий місцевий мешканець. Кримінальне провадження проти нього відкрито за ч.1 ст.185 ККУ.

Як розповів далі офіцер поліції В.Старчик, 30 серпня працівниками міськвідділу проводилося профілактичне відпрацювання міста. Під час заходу правоохоронцями здійснювалася робота з особами, які перебувають на обліках у поліції; тими, знаходиться під домашнім арештом; раніше судимими і особами, що перебувають під адміністративним наглядом.

А також працівниками міської поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби проведено три рейди з перевірки дотримання вимог адаптивного карантину суб`єктами господарювання на території Олександрії.

Всього протягом минулого тижня поліцією складено 77 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 54 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП). За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 9 осіб (ст. 183 КУпАП).

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб притягнуто до відповідальності 9 осіб, зазначив речник поліції.