Про філософію поезії Людмили Снітко

16 вересня в Центральній міській бібліотеці м.Олександрії відбулася творча зустріч з поетесою Людмилою Снітко (Карпусенко), повідомляє «Голос Громади».

Людмила Юріївна Снітко народилася у квітні 1958 року в родині фронтовика в м. Олександрії. Там же вчилася в СШ №15. Але своєю малою батьківщиною вважає як наше місто, так і села Приютівку з Войнівкою, де малою часто бувала і зростала у своєї бабусі (цій незабутній сторінці свого життя вона пізніше присвятила теплі і щемливі поетичні твори). Закінчила Одеський політехнічний університет за спеціальністю інженер-електронщик. У рідній Олександрії починався трудовий шлях авторки. Та як дружині офіцера, їй доводилося неодноразово переїздити з одного міста до іншого. Зараз проживає у м. Кременчук. Більше 20 років працювала у ДП «Український науково-дослідницький інститут вагонобудування» – спочатку інженером, потім завідуючою групою, старшим науковим співробітником.

Авторка книг «Жити, щоби любити» (2017), «Годинникові піски» (2020).Співавторка книги «Ангели світла» (2017) та книги «Terra інклюзія 2019». Друкувалася у кількох літературних альманахах та поетичних збірках, у тому числі: «Огні горять», «Топоніміка-2», «Кременчук літературний», «Танець семи покривал», «У пошуку альтернативи. Поезія сучасної України», тощо та у літературно-художньому періодичному виданні «Дебют-газета» (2021).

Переможниця літературних конкурсів, фіналістка Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова – 2019» у категорії спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія», учасниця Міжнародного соціального проекту «Книга Добра» (2017), фіналістка Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у категорії спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» (2020).

Входить до спілки літераторів «Славутич» м. Кременчука.

На зустрічі шанувальникам поетичного слова гостю представила завідувачка бібліотеки Марина Дерун, після чого Людмила Снітко розповіла про дві свої нові книги: «Жити, щоби любити» та «Годинникові піски». В обох збірках – віршовані і прозові твори на вічні теми, як краса природи, любов до рідного краю, до найдорожчих людей. Поряд з тим поетеса торкається і таких складних речей, як сутність людської природи, духовний світ дитини, який дуже складно пізнати до кінця, взаємозв`язок душі людини з її оточенням. І ця філософія подається Людмилою Снітко глибоко, чуттєво і зворушливо…

Деякі зі своїх творів вона просто прочитала перед слухачами, а інші прозвучали, як оформлені авторкою літературно-музичні композиції, проникливо та витончено.

На завершення зустрічі присутні могли поспілкуватися з поетесою, чим скористався і «Голос Громади», поставивши гості декілька запитань стосовно її творчості. Людмила Снітко подарувала бібліотеці свої збірки «Годинникові піски» «Terra інклюзія 2019». Тож їх тепер можна знайти на книжкових полицях Центральної бібліотеки. А ми запропонуємо дещо, на наш погляд, показове з творчості поетеси – для першого знайомства з нею.

Годинникові піски

Чи у серці свіча полохлива горить,

чи усмоктує душу безвірну безодня:

ми – краплини малі у потоках століть,

ми – піщинки Господньої волі сьогодні.

В Книзі Світу давно перелічені всі.

Поіменно Всевишній усіх пам’ятає.

На сувоях огрому шляхів і часів

світ в годинник стікає чи пеклом, чи раєм.

Заховається доля, як свічка в пітьму.

Сенс життів і буття все змете, наче повідь.

Раптом випаде день осягнути комусь,

зрозуміти: життя – то лиш черга на сповідь?

Тихо скрапують дні. Скільки важить душа?

Знову слабко всесвітні хитнулися ваги.

Знов піщинка у безмір якась вируша…

Ми – піски з голосами пустельників спраглих.

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Бабусина хата

Біля тину стою на дорозі…

І спливають у пам’яті дні:

он бабуся стоїть на порозі,

ми – такі безтурботні й малі.

І усмішка бабусина щира,

хвартушок у дрібних квіточках,

і хустинка чистенька та біла,

і кофтиночка у цяточках.

Лампачова білесенька хата

під пожухлою стріхою спить…

Квітнуть мальви, півонії, м’ята

і порічка росою блищить…

І любистком покрита долівка,

і вишневий кисіль у мисках,

коло груби – бабусине ліжко,

квіти вишиті на подушках.

Біля тину стою на дорозі –

на прийдешньо-минулій межі…

Хвіртку я прочинити не в змозі,

бо живуть там вже люди чужі.

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