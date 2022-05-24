Про футбол – на тлі війни: президент УАФ А.Павелко

Під час своїх відвідин футбольного клубу «Олександрія», які відбулися нещодавно, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поспілкувався з «Голосом Громади» та іншими місцевими ЗМІ і поділився думками стосовно можливого початку нового футбольного сезону Прем`єр-ліги.

За його словами, зараз йдуть переговори з усіма президентами футбольних клубів української Прем`єр-ліги щодо проведення спільної наради 26 – 27 травня з метою визначення можливостей клубів у нинішніх реаліях. Варіантів розглядатиметься декілька:

«Впевнений, що після цієї розмови «Off-the-record» ми приймемо важливе рішення для майбутнього футболу і саме на цій зустрічі буде визначено формат і можливість для нашого чемпіонату України. Є декілька варіантів, які будемо обговорювати. Ми готові допомогти клубам з усіма можливими варіантами продовження нашого футболу: наприклад, дочекатись нашої перемоги і після закінчення війни в Україні провести чемпіонат. Ну а також, якщо клуби будуть готові грати вже зараз (з вересня) наступний чемпіонат, отож будемо розглядати і такий варіант. Це тому, що наші клуби будуть стартувати у єврокубках і важливо, щоб ми могли розраховувати на майбутнє наше представництво України у них. Тому будемо дуже вболівати за наші клуби, щоб вони показали якомога кращу гру і здобули якнайбільше перемог задля високого рейтингу в таблиці УЄФА для майбутніх сезонів єврокубків», – сказав А.Павелко.

А в інтерв`ю «Суспільному» президент УАФ зокрема зазначив, що стадіони Олександрії та Кропивницького можуть бути задіяні в іграх клубів Прем’єр-ліги як з Кіровоградської області, так і тих клубів України, чиї стадіони зруйновані обстрілами та бомбардуваннями російським агресором. На думку А.Павелка, це також один з варіантів наступного футбольного сезону, в якому клуби гратимуть матчі на заході України та в її центрі – на Кіровоградщині, де немає бойових дій.