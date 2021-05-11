Про ганебні борги олександрійських підприємств (оперативна інформація)

Управління економіки Олександрійської міської ради оприлюднило інформацію про поточний стан заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста, повідомляє «Голос Громади».

За даними відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління економіки, на олександрійських підприємствах різних форм власності (крім установ бюджетної сфери) станом на 1 травня цього року загальна сума заборгованості із заробітної плати складає 4 мільйони 955,1 тис. гривень.

Частка цього досі існуючого ганебного явища на економічно-активних підприємствах становить 1 млн 694 тис.грн ( це 34,2% від загальної суми боргу). На підприємствах-банкрутах – борг 2 млн 947 тис. грн (59,5%), на економічно-неактивних підприємствах – 314,1 тис. грн(6,3%).

Наголошується також, що заборгованість на чотирьох підприємствах–банкрутах та на одному економічно-неактивному підприємстві залишається незмінною, тобто не зменшується упродовж тривалого часу. Це КП «Теплоелектроцентраль» (533,4 тис.грн), ДП «УБТС» (450,1 тис.грн), АТ «НВО «Етал» (1млн 940,3 тис.грн), ДВАТ Олександрійська Автобаза ДП ДХК «Олександріявугілля» (23,2 тис.грн), ДП Трест «Олександріярозрізобуд» (314,1 тис.грн).

Тим часом відбулося збільшення суми заборгованості із заробітної плати на 38,1 тис.грн в порівнянні з попереднім місяцем на ТОВ «Завод Автоштамп» і наразі загальний його борг по зарплаті становить 1 мільйон 694 тис.грн.

Заборгованість із заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях бюджетної сфери міста станом на 1 травня 2021 року відсутня.

«У територіальній громаді постійно працює комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Проводяться наради комісії з питань стану погашення заборгованості, сплати страхових та єдиного соціального внесків, відшкодування витрат на виплату, доставку пільгових пенсій, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, на наради запрошено 49 керівників та прийняті відповідні рішення», – також йдеться у повідомленні управління економіки.