Про кінотеатр “Жовтень” поширюють неправдиву інформацію серед мешканців Олександрії

В соціальних мережах розповсюджують недостовірну інформацію про перебіг будівельних робіт, які ведуться в олександрійському кінотеатрі “Жовтень”, повідомляє “Голос Громади”.

“Ще раз – кінотеатр «Жовтень» відбудовується за рахунок спонсорів. Як і парк Шевченка. Жодної копійки з міського бюджету. Давайте витрачати свої сили на місто, а не на створення фейків” – наголошує мер міста Сергій Кузьменко на офіційній сторінці у ФБ.

Ознайомитися зі справжньою сторінкою майбутнього сучасного кінотеатру можна за посиланням КіноClub (@kinoclub18) • Фото и видео в Instagram