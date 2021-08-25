Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

25 серпня в Олександрії зроблено 6 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19.

Сьогодні від коронавірусної інфекції лікуються 24 хворих, у тому числі 5 дітей. Із них 4 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення.

Інші 20 хворих осіб, серед яких і 5 дітей, знаходяться удома на амбулаторному лікуванні.

На сьогодні на пневмонію хворіє 42 особи, у тому числі, 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 14 дорослих. Під наглядом спеціалістів знаходиться 26 чоловік.