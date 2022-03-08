Про настрої в Білорусі стосовно війни в Україні – інформація від активістів

Збройні сили Білорусі не надто рвуться виконувати волю кремля – воювати в Україні: таке враження складається з інсайдерських повідомлень громадських активістів. Наприклад, відомий український громадський діяч Сергій Стерненко поділився отриманою з Білорусі інформацією : начальник Генерального штабу Білорусі вимушений був піти у відставку у зв`язку з масовою відмовою білоруських військових готуватися до війни з Україною. Стерненко навіть навів фотокопію відповідного наказу.

Про зволікання у війську Білорусі щодо воєнних дій на території України підтвердила в сьогоднішньому інтерв`ю суспільному мовнику UA Перший прес-секретарка білоруського лідера Світлани Тихановської Анна Красуліна. За її словами, білоруські активісти зараз ведуть пропагандистську роботу серед родичів військовослужбовців, аби ті відмовлялися вступати в російсько-українську війну. І такі настрої справді поширюються. В той же час за кордоном готуються підрозділи у складі білоруських патріотів, які мають намір воювати проти російської окупації на боці і на території України. А. Красуліна також повідомила, що силами прогресивних білорусів Україні надана допомога мобільними шпиталями для поранених.

З іншого боку, як видно з останніх повідомлень, дещо пом`якшилась і агресивна риторика диктатора Лукашенка: за словами Красуліної, він, вже відчувши настрої всього цивілізованого світу, зараз намагається «виляти» між тиском кремля на нього щодо агресії проти України і ризиком отримати в очах світової спільноти «статус» агресора №2. «Але це вже йому не допоможе, – стверджує А.Красуліна. – Лукашенко, надавши Росії простір для розміщення загарбницьких військ, автоматично став для світу агресором і поплічником Путіна».

Тим часом, зазначає А. Красуліна, влада Білорусі надала свої морги для трупів знищених під час вторгнення в Україну окупантів.

“Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. И знаем, по оперативной информации, что им поручено на долгое хранение эти трупы агрессора положить. Сколько их там – точно пока никто не знает: они усиленно охраняются спецназом, все строго секретно. Это значит, что они (российские власти) боятся отправлять “груз 200″ в Чечню. Мы не дадим скрыть это российской пропаганде, что они (чеченцы и россияне) гибнут массово на территории страны, куда их никто не приглашал, и они должны вернуться к себе домой”, – розповіла три дні тому Красуліна в эфирі “Украина 24”.

(Нагадаємо, А.Красуліна і С.Тихановська вимушено проживають за межами Білорусі через політичний тиск на них з боку диктаторського режиму Лукашенка).