Про «переділ» міського бюджету в умовах воєнного стану

Як вже повідомлялося раніше, у зв`язку з особливими умовами, в країні на 10 відсотків скорочена державна субвенція для сфери освіти у всіх територіальних громадах України. Через це в олександрійської влади міста виникла не надто багата альтернатива: знаходити власні ресурси на підтримку вчителів, або ж скорочувати їхні посади чи заробітні плати…

17 травня на черговій сесії міської ради розглядалося це питання. Воно було вирішене зокрема таким чином: оскільки в особливий час, згідно з законодавством, немає можливості робити капітальні видатки на реалізацію раніше запланованих інфраструктурних програм будівництва тощо, то слід спрямувати передбачені на це кошти для підтримки працівників освіти.

Відповідно за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів депутати виділили 6 млн грн для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати освітянам.

Поточний перерозподіл міського бюджету на 2022 рік виконано так: збільшено доходи та видатки на суму 16,8 тис. грн за рахунок субвенції з бюджету Приютівської громади на утримання закладу охорони здоров’я.

Крім видатків на сферу освіти, міська рада також вирішила, що медичне обстеження жителів Олександрійської громади на комп’ютерному томографі повинно залишатися безкоштовним у визначених раніше межах, тому на ці витрати направлено 1,1 млн грні.

Також з бюджету виділено 400 тис. грн на підтримку господарської діяльності комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» та виконано забезпечення деяких інших поточних витрат статтей міського кошторису.