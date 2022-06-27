Про перерахунок пенсій з 1 липня 2022 року

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Про перерахунок пенсій з 1 липня 2022 року

Законом України “Про державний бюджет України на 2022 рік” затверджено розміри прожиткового мінімуму для різних категорій населення, зокрема, для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2022 року цей показник становив 1 934,00 грн, з 1 липня 2022 року становитиме 2 027,00 грн.

У зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та на виконання частини 3 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області автоматично проведено перерахунок пенсії 210 811 непрацюючим пенсіонерам. Із загальної кількості перерахованих пенсій підвищення отримають 105 583 пенсіонери, середній розмір підвищення склав 35 грн 97 коп.

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Перерахунку підлягали пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму).
Розмір підвищення пенсії з 01.07.2022 кожному пенсіонеру визначено в індивідуальному порядку та в залежності від того, яка складова пенсійної виплати перераховувалась (доплата за понаднормативний стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення або надбавки).
Ті особи, в яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за понаднормовий стаж отримають підвищення в меншому розмірі. Так, наприклад, якщо доплата за 5 років понаднормового стажу складала 96,70 грн (1 934,00 грн х 5%), то з 1 липня 2022 року вона складає 101,35 грн (2 027,00 х 5%). Відповідно розмір пенсії збільшився на 4,65 грн (101,35 грн – 96,70 грн).
Пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшились на 93,00 грн (2 027,00 грн – 1 934,00 грн) і становитиме 2 027 грн.
Нагадуємо, що згідно з частиною 3 статті 42 Закону працюючим пенсіонерам пенсія у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність не перераховується.

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