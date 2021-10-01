Про перерахунок пенсій з 1 жовтня 2021 року

З метою підвищення соціального захисту найбільш вразливих верств населення, з 1 жовтня 2021 року відповідно до постанови КМУ від 16 вересня 2020 року № 849 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому” встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 грн.

Дане підвищення стосується осіб, яким виповнилось 75 років до досягнення ними 80-річного віку та у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством не перевищує розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн.). При цьому вид пенсії, умови призначення, закон, згідно якого призначено пенсію, факт роботи пенсіонера значення не мають.

У разі коли після встановлення компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за наявності страхового стажу у чоловіків не менше 25, а у жінок не менше 20 років, не досягає 2500 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка перераховується під час подальших перерахунків.

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області проведено перерахунок 24328 пенсіонерам. Виплата пенсій в нових розмірах буде проведена у жовтні 2021 року.