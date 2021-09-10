Про початок опалювального сезону в Олександрії й нові ціни для споживачів

Днями, під час проведення засідання виконавчого комітету Олександрійської міськради, міський голова Сергій Кузьменко підняв питання початку опалювального сезону в Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

Йшлося про можливе підвищення цін на опалення, а все через здорожчання газу на ринку Європи у три рази в порівнянні з минулим роком.

“На жаль, на рівні органів місцевого самоврядування це питання вирішити неможливо, тому що воно знаходиться в площині рішень Уряду. Це важливе питання. Тому ми, як мери міст звернулися з листом до Уряду, аби найближчим часом всі українці дізналися, скільки буде коштувати газ і була технічна можливість розпочати опалювальний сезон”, – підкреслив посадовець.

Що стосується компетентності на рівні міста, то КП “Теплокомуненерго” технічно готове, аби розпочати опалювальний сезон. Залишається дочекатись відповіді та дій з боку Уряду.