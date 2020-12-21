Про пріоритети і найближчі плани – перший брифінг міського голови С.Кузьменка (повна версія)

Сергій Кузьменко провів свій перший, на посаді міського голови Олександрії, брифінг з представниками місцевих (міських, районних та обласних) засобів масової інформації, повідомляє «Голос Громади».

На початку зустрічі він у своєму виступі передусім поінформував присутніх про стан справ, який вже склався у міській раді в різних аспектах, після чого журналісти мали змогу ставити запитання на різноманітні теми. Відповіді були так само різними – як просторими, так і лаконічними (іноді й не без почуття гумору).

«Під час складання присяги на першій сесії я обіцяв бути відкритим до суспільства, отож виконую свою обіцянку і сподіваюся, що наші зустрічі на брифінгах стануть регулярними, як щотижневі робочі підсумки. Я щиро вірю, що ви – професійні люди і здатні донести до олександрійців інформацію про роботу, яка виконуватиметься як мною, так і моєю командою. А зараз я коротко розповім, чим ми займалися два попередні тижні. Якщо коротко – це підготовка до новорічних свят, проблеми, пов`язані з пандемією і кадрові питання.

Як ви вже знаєте, на другій сесії міської ради депутатами були затверджені рішення стосовно заступників міського голови, з формування складів нового виконкому та депутатських комісій. Таким чином сформувалися органи управління, які протягом останнього тижня працювали над підготовкою до прийняття бюджету на 2021 рік, затвердженням програм, котрі повинні передувати його прийняттю. І я з задоволенням хочу вам повідомити, що окрім кадрових питань другої сесії, мною було також ухвалено ряд рішень стосовно начальників наших управлінь, а також і таких важливих посад, як радники міського голови. Я вирішив запросити своїм радником людину, відому в Олександрії – це Коваленко Сергій Петрович. Він на даний час очолює бюджетну комісію області, ми з ним давно разом співпрацюємо, Сергій Коваленко є фахівцем в освіті, у фінансових питаннях, знається і на комунальному господарстві. Тобто його знання будуть корисними для жителів міста, а поради мені – важливими. У команду радників я також запросив Андрія Олександровича Коломійцева – теж відома в місті людина, яка так само користується повагою олександрійців. Він досвідчений економіст, керівник, що вже двічі обраний головою Приютіської ОТГ, частина території якої нещодавно була приєднана до Олександрії, отож його досвід також буде корисним для громади міста.

На посаду начальника управління житлово-комунального господарства стажується Михайло Сулятицький, досвідчений керівник- виробничник; на посаду начальника управління охорони здоров`я – Тамара Сакара, на посаду начальника управління інформатизації та інформаційно-аналітичної політики – Сергій Макаренко, на посаду начальника управління приватизації, оренди майна та землі Олег Репенько і нарешті, Олександр Лукашов – на посаду начальника фінансового управління. Це все відкриті, відповідальні люди, які мають значний управлінський досвід у різних сферах і я сподіваюся, що їхні стажування будуть успішними та після офіційних призначень вони приступлять до виконання своїх обов`язків. Шановні присутні, ваша колега Олена Сидорова буде відповідати за інформаційну політику та своєчасність комунікації з журналістами.

Я також обіцяв радитися з олександрійцями і на своїй сторінці у соцмережі опублікував пост, що хотів би почути від працівників Олександрійського центрального ринку та віх інших жителів міста стосовно того, кого б вони хотіли бачити на посаді керівника цього комунального підприємства. Таким чином я вже отримав ряд пропозицій і обов`язково в подальшому їх візьму до уваги. Але хочу наголосити, що моє бачення таке: центральний ринок – це те підприємство, яке повинно давати дохід бюджету міста і є сподівання, що воно має більше фінансових можливостей, ні є зараз, адже розглядаючи проєкт бюджету на 2012 рік я не можу сказати, що з цим все гаразд – нам всім треба працювати над збільшенням доходів. Я хочу, щоб всі люди, які працюють на центральному ринку, відчували, що влада ставиться з повагою до них і наше завдання – створити гідні умови для їхньої непростої роботи. А жителі міста отримували там послуги належної якості. Хочу також запевнити, що тема центрального ринку у міській раді більше не буде «таємною» чи «закритою», як зараз дехто зауважує з дописувачів. Від людини, яка буде директором, я вимагатиму прозорості, чесності, професійності і таким чином – збільшення доходності підприємства для міста. Така моя позиція.

Також цього тижня ми провели перше засідання виконавчого комітету, де розглянули дуже велику кількість питань – 52, і ухвалили по них різноманітні важливі рішення», – завершив свою доповідь міський голова.

Запитання, які хвилювали медіа-представників, були різноплановими – аж до такого, як наприклад, чи можливо у місті заснувати музей олександрійського спорту. «За спільної участі ентузіастів спорту і влади цілком можливо», – сказав С.Кузьменко.

Але тема центрального ринку виявилася ще не вичерпаною: чи буде проведений раніше обіцяний міським головою аудит його діяльності, а також і роботи інших комунальних підприємств – таким було наступне запитання.

« Коли згадують про центральний ринок, то багато хто загадково посміхається і натякає, що це, так би мовити, «дуже цікаве» підприємство, але чим саме воно цікаве – не уточнюють. Щоб зрозуміти, як повинен працювати ринок, треба розібратися, вивчити, як він працював раніше. Наразі я цього не знаю, але хочу, щоб дане підприємство було не «цікавим», а перш за все – ефективним. Я маю бажання найближчим часом разом з вами, з іншими жителями міста, визначитися з фахівцем, якому можна довірити цей напрямок роботи і буду дослухатися його порад» – була відповідь очільника міста.

Стосовно інформації з питання COVID-19 він сказав наступне: «Ми створили групу у Фейсбуці «Коронавірус Олександрія», де щоденно будемо інформувати жителів про динаміку і статистику із захворюваністю у місті, чути їхні думки і реагувати на ситуацію. Тому очевидно, коронавірус ще вноситиме свої корективи у події і заходи, що відбуватимуться в Олександрії і я прошу ставитися з розумінням до всього того, що застосовуватиметься владою, аби ми всі залишалися здоровими».

Тим не менш, за повідомленням Сергія Кузьменка, на новорічно-різдв`яні свята в місті відбудеться ряд дитячих культурно-розважальних заходів, але за умов максимального дотримання санітарно-протиепідемічних вимог, визначених державними законами і нормативами (про деякі із запланованих святкових заходів «Голос Громади» повідомить окремо).

Надійшло також запитання, чи будуть кадрові питання по комунальному підприємству «Житлогосп»?

« До кінця поточного року ми ще повинні провести засідання виконкому, сесію, затвердити бюджет на наступний рік, інші річні та довгострокові програми, які ще не були розглянуті, провести заходи новорічно-різдв`яних свят. Отож рішення по інших кадрових питаннях якщо й будуть найближчим часом, то не такими великими і системними, як ті, що вже відбулися. А з початком наступного року, коли ми вже працюватимемо з новим бюджетом, виконуватимемо ті програми, які ми запланували на 21-й рік, продовжуватимемо вивчати кадровий потенціал виконавчої гілки влади і тоді буде видно, хто справляється зі своїми обов`язками. Якщо люди на своєму місці професійно виконують свою роботу, я буду радий, що вони мені допомагатимуть. Коли ж хтось для цього вже втомився, чи не має бажання, або у нього не виходить – ну тоді очевидно, що доведеться шукати інших людей. Я знаю, що багато фахівців зараз професійно працюють і в цьому приміщенні міської ради, і в інших її управліннях, тому розраховую на них».

Стосовно майбутнього міського кінотеатру: «Це не бюджетний, а інвестиційний проєкт, тому його втілення залежить від фінансових можливостей інвесторів, які за нього взялися. Можливо, вони залучатимуть ще інших партнерів, що розширить дані можливості. А я, як міський голова, зацікавлений, щоб це сталося якомога швидше і сподіваюся, що остаточне закінчення періоду пандемії співпаде з можливістю олександрійців долучитися до кіномистецтва, чого всі так зачекалися. Тому тут наклалися одна на одну декілька проблем – економіки, безпеки здоров`я та інших. Якщо відкриття відбудеться у 21-му році, я буду дуже радий; якщо ж з об`єктивних причин ні, ну тоді трохи пізніше».

«Голос Громади»: – Ви на початку детально розповіли про вже виконану роботу і про найближчі завдання міської влади. А на першому засіданні виконкому управлінням економіки була представлена Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік. Як зауважив тоді під час обговорення член виконкому Володимир Ковальчук, склалося таке враження, що автори програми намагалися «закласти» на виконання у наступному році все, що тільки можна було і що не виконалося міською владою за попередні п`ять років: від славнозвісного індустріального парку і закінчуючи іншими фантастичними проєктами, як наприклад, будівництво гірськолижної траси на Вербовій Лозі. Здається, єдине, що ще не запланували наші економісти, це змінити погодний клімат в Олександрії та повернути у зворотній бік Інгулець… На Вашу думку, що бачиться СПРАВДІ реальним і першочерговим у цій програмі на виконання наступного року?

Дякую за професійне запитання. У мене було 4 години, щоб серед дуже багатьох питань виконкому відпрацювати і програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік. Я наполегливо намагався довести колегам, що у програмі повинні бути ті речі, які ми точно будемо виконувати і які ми обіцяли жителям нашого міста виконати. Але фахівці управління економіки мені говорять: «Це програмний документ і якщо у нас з`являться кошти на той чи інший напрямок, а цієї теми не буде у програмі, то ми тоді не зможемо фінансувати її виконання». Тому мене попросили весь отой величезний список з «поверненням річок в інший бік», з будівництвом лижного «буковеля» на Вербовій Лозі, з запуском індустріального парку та іншого в програмі залишити, як є.

А про все те, що ми будемо виконувати, я вас обов`язково поінформую. Бо ми зараз працюємо з Державним бюджетом, з депутатами Верховної Ради, з обласним бюджетом на предмет того, що нашим скромним, на жаль, можливостям міста потрібна допомога на реалізацію багатьох важливих проєктів. Для мене принциповими є завдання завершення реставрації нашого Палацу культури (який я називаю Театром і надалі так зватиму). Також принципове питання – щоб продовжували будуватися дороги як безпосередньо у місті, так і ті, що з`єднуватимуть його зі старостинськими округами та селищами. Зокрема дорога до Олександрійського (колишнього Димитрового) – це теж пріоритет: ми хочемо підтримки держави у її будівництві; сподіваюся, що у нас це вийде. Для мене важливо, щоб у місті з`явився новий дитячий садок, бо знаю, що є проблеми з місцями у дитсадках і на це скаржаться багато батьків. Для нас важливо, щоб міська лікарня змінювалася у кращий бік: це комфортні умови для пацієнтів та персоналу і професійне обладнання для роботи лікарів; це ремонти відділень (інфекційного – перш за все). Ряд інших відділень теж потребують невідкладних ремонтів, над чим ми також будемо працювати. Ну і очевидно, я буду звертатися до інвесторів, бізнесу, щоб з їхньою допомогою реалізовувалися ті проєкти, які не можуть фінансуватися з міського бюджету (наприклад, і ті ж спортивні об`єкти, і парки відпочинку тощо). Знаю, що є у нас люди з відкритим серцем і любов`ю до свого міста і переконаний, знайдуться меценати на те, аби наше місто розвивалося не лише у рамках своїх бюджетних можливостей. Це ті плани, які у 21-му році ми будемо реалізовувати», – зазначив Сергій Кузьменко.

І на завершення міський голова відповів на запитання стосовно проведення особистих прийомів громадян: «Якщо ви помітили, я у своїх відповідях майже через кожне слово вимушений казати «пандемія» та «коронавірус»… З іншого боку, відпрацювавши 5 років у обласній держадміністрації, я ніколи не уникав спілкування з громадянами. Отож як тільки будуть зняті законодавчі обмеження, пов`язані з карантином і міська рада перейде у звичайний режим роботи, буде розроблений чіткий графік особистих прийомів і мною, і заступниками міського голови, й іншими посадовцями. Все у нас з вами буде добре».