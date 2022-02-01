Про прийом на практику учнів закладів професійної освіти

Під час опитування роботодавців, проведеного влітку минулого року у ході реалізації пілотного проєкту з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, вивчалось питання прийому роботодавцями на практику учнів закладів професійної освіти.

З числа опитаних роботодавців (в опитуванні взяли участь 916 роботодавців) тільки 20% зазначили, що вони приймали на практику (протягом 12 місяців, що передували опитуванню) учнів закладів професійної освіти. 65% роботодавців не приймали на практику учнів (15% зазначили, що їм важко відповісти на таке запитання).

15% роботодавців планують приймати на практику учнів протягом наступних 12 місяців. 47% роботодавців не планують приймати на практику учнів.

Тільки 7% роботодавців тією чи іншою мірою співпрацювали із закладами професійної освіти. 2% роботодавців (із тих, що співпрацювали) впровадили дуальну форму навчання, 4% брали участь у роботі над професійними стандартами, а 5% брали участь у роботі над професійними стандартами, 5% стажували викладачів, 6% надавали поради щодо вдосконалення навчальних програм, 6% надавали навчальне обладнання, 7% надавали навчальні матеріали для учнів.

Мотиваційними факторами для співпраці в 62% випадків є довготривала співпраця роботодавців із закладами професійної освіти, в 58% – керівники підприємств вважають, що співпраця є інвестицією в якісну підготовку працівників у майбутньому, для 25% роботодавців це покращує їхній імідж.

Примітка. Роботодавці можуть ознайомитись з нормативно-правовими документами, які регулюють питання організації виробничої практики, на вебсторінці навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в області.