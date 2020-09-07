Про ремонти тротуарів і дворів олександрійцям доведеться забути?

Кошти місцевого бюджету, передбачені на ремонти покриттів тротуарів і дворових територій, міська влада вирішила перенаправити на збереження кадрів стоматологічної поліклініки та дитячої лікарні, повідомляє «Голос Громади».

Рішення про перерозподіл коштів місцевого бюджету (у тому числі і про згаданий) було ухвалено на останній сесії міської ради. Урізання фінансових видатків, призначених на ремонти доріг, тротуарів і дворових територій та спрямування їх на фінансування двох лікувальних закладів, як зазначив присутнім у сесійній залі міський голова Степан Цапюк, викликане тим, що держава у поточному році профінансувала стоматологічну поліклініку та міську дитячу лікарню лише на 29 та 30 відсотків відповідно від потрібного. За словами мера міста, якщо залишити фінансування цих двох комунальних лікувальних закладів таким, яким його забезпечує держава, «то довелося б скоротити у стоматполіклініці 40 з 63-х працівників, а в дитячій лікарні – 90 фахівців з 164-х працюючих там, тобто фактично – закрити ці два заклади».

Таким чином сесія міськради вирішила виділити 817,8 тис.грн з місцевого бюджету на заробітну плату працівникам міської дитячої лікарні та стоматологічної поліклініки – поки що на вересень і жовтень поточного року. Міська влада, як було зазначено її головою, «вважає збереження кадрового складу лікувальних закладів важливішим, ніж ремонти покриттів вулиць та дворів».