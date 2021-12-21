Про рішення чергового засідання виконкому міськради

18 питань порядку денного розглянуло чергове засідання виконкому Олександрійської міської ради 20 грудня, повідомляє «Голос Громади».

Як зазвичай, першими у переліку були проєкти рішень, підготовлені службою у справах дітей міськради. Три розглянуті питання стосувалися встановлення опіки та місця проживання дітей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Серед наступних рішень, ухвалених виконкомом:

церкві «Ковчег спасіння» на її прохання надано дозвіл на проведення благодійної акції «Різдвяне містечко», яка запланована на 7 січня о 14-й годині на площі Соборній;

затверджено тарифи на платні послуги для населення в Олександрійському музейному центрі імені А.Худякової – проєкт підготовлений управлінням культури і туризму міськради;

А відділ правового забезпечення запропонував затвердити перелік видів громадських робіт., які можуть виконувати в Олександрійській територіальній громаді у 2022 році умовно засуджені та особи, які відбувають адміністративні покарання.

Два організаційно-технічні рішення були ухвалені стосовно придбання рухомого складу для комунального підприємства «Олександрійський транспорт».

Блок з п`яти питань ЖК-господарства розглянулиі ухвалили відповідні рішення присутні: три з них стосувалися передачі житлових будинків з управління «Житлогоспу» в новостворені ОСББ. Ще одне з питань – про постановку на квартирний облік п`ятьох жителів громади з правом поза- або першочергового отримання житла, які мають соціальні пільги: це сироти, діти, що позбавлені батьківського піклування, учасники та інваліди бойових дій тощо.

Завершили порядок денний два ухвалені рішення – управління приватизації, оренди майна та землі міської ради і фінансового управління. Останнє стосувалося внесення змін до бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік у зв`язку з розширенням і перерозподілом доходів і видатків кошторису.

Детально про деякі з цих та інші питання виконкому – у подальших повідомленнях «Голосу Громади».