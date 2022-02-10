Про рівень зайнятості випускників Кіровоградщини

На сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у Facebook розміщуються матеріали за результатами проєкту EU4Skills. 12.01.2022 було розміщено матеріал про розділ “Результати опитування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 2020 року” комплексного звіту “Ринок праці Кіровоградської області. 2021”. Цей розділ складається з висновків загальних матеріалів та матеріалів, згрупованих у рубрики “Інформація про зайнятість випускників” та “Інформація про відповідність освіти випускників вимогам роботодавців”.

У цілому по 10 областях (які брали участь у пілотному проєкті) частка зайнятих випускників склала 67%, по Кіровоградській області – 72%. Найвищий рівень зайнятості випускників у нашій області спостерігається за професіями сфери залізничного транспорту (89%; по 10 пілотних областях – 72%); професіями сфери персональних та побутових послуг (87%; 68%); торговельними професіями (86%; 69%). Найнижчий рівень зайнятості (за результатами опитування) склався відносно професій сфер виробництва одягу (58%; 67%), автотранспорту (63%; 62%) та серед зварників (65%; 72%).

Найвищі частки зайнятих випускників спостерігаються за професіями педикюрника (96%), оператора поштового зв’язку (92%), продавця непродовольчих товарів (91%). Найменший відсоток випускників працює за професіями слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів (53%), електрогазозварника та адміністратора (по 57%).

Примітка. Ознайомитись з результатами проєкту можна переглянувши комплексний звіт або відеоінформацію (матеріал розміщено на сторінці ОДА в соціальній мережі Facebook) про пресконференцію, що була проведена у січні поточного року в обласній державній адміністрації.