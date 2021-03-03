Про роботу Олександрійського міського Палацу культури минулого року

Міський Палац культури в Олександрії – один із провідних закладів культури в місті, являється організатором та співорганізатором урочистостей, концертів до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, мітингів та ін.

У культурному центрі працюють місцеві творчі колективи: народний аматорський хор «Веселка»; народний ансамбль танцю «Віночок»; народний вокальний ансамбль «Перлина»; народний оркестр «Камертон» та зразковий театр танцю «Вуличний балет».

Робота закладу у 2020 році проводилась з урахуванням усіх вимог, пов’язаних із пандемією COVID-19. На жаль, введення карантинних обмежень внесло значні зміни у творчу діяльність закладу.

Протягом минулого року Палацом культури проведено 45 масових заходів, із них 19 – дитячих, зокрема, дитячі новорічні ранки, урочисте відкриття VIIІ Всеукраїнського турніру з боксу пам’яті О. Скічка до початку запровадження карантину в країні. Також були організовані тематичні програми, мітинги, розважальні та урочисті програми до свят і визначних дат, церемонії нагородження тощо.

Сьогодні, через карантині обмеження заклад веде активну діяльність в мережі Інтернет. На сторінці у соціальній мережі Фейсбук протягом року демонструвались відео-мітинги, поздоровлення, заняття, обряди до різних свят та визначних подій.