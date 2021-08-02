Про ризики нелегальної трудової міграції говорили в Олександрії

Минулого тижня, з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми для безробітних громадян в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар «Ризики нелегальної трудової міграції».

До проведення заходу була запрошена психологиня відділення соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді КУ «Центр надання соціальних послуг Приютівської селищної ради» Яніна Кобець. Про це кореспондентам Голосу Громади розповіла провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О.Губа.

На початку семінару було розглянуто поняття, види та основні мотиви, що спричиняють міграцію, ризики та наслідки трудової міграції. Визначено, що одним із наслідків нелегальної трудової міграції є торгівля людьми. Тож слухачам було запропоновано переглянути соціальний відеоролик «Життя на продаж», за результатами перегляду якого обговорювалися питання щодо ознак, груп ризику та форм торгівлі людьми.

Також слухачі отримали чудову нагоду пройти квест з безпечного працевлаштування, який створено за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та за фінансування від Уряду Японії. Ця гра дозволила поринути у віртуальну реальність на 30 хвилин. Проходження квесту в ігровій формі дозволяє розвинути критичне мислення в різних життєвих ситуаціях, навчає розпізнавати різні ризиковані пропозиції, які можуть призвести до торгівлі людьми, допомагає відпрацювати навички безпечного працевлаштування. Насамкінець учасники семінару закріпили правила безпечної міграції та працевлаштування.